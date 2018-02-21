2 godine garancije
Obustavljeno
Postavke preciznosti od 0,2 mm
Potpuno metalna sečiva
70 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
Integrisani češalj za podizanje dlačica
Sistem dinamične vođice za bradu pomoću integrisanog češlja za podizanje dlačica podiže dlačice do nivoa sečiva za ravnomerne rezultate podrezivanja i omogućava vam da postignete željeni izgled brade od 3 dana, kratke ili duge brade.
Podrežite čekinjastu bradu u jednom brzom i prijatnom prelazu. Naš novi integrisani češalj za podizanje dlačica podiže i usmerava dlačice do nivoa sečiva za lako i ravnomerno podrezivanje.
Ovaj trimer je opremljen dvaput naoštrenim potpuno metalnim sečivima koja seku više dlačica u jednom potezu i brže podrezuju bradu.
4.6
od 5
229
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Jure
21/02/2018
Hrvatska
Odličan trimer za bradu.
Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje
Дъ рокет
25/10/2021
България
Страхотен тример
Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада
Zlatki4a
19/06/2020
България
Машинката е страхотна
Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада
U odnosu na prethodni model kompanije Philips