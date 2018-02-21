ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje
  • Jednostavno ravnomerno podrezivanje

Obustavljeno

Beardtrimmer series 5000Trimer za čekinjastu bradu

BT5205/16

4.6
| (229) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno ravnomerno podrezivanje
Ovaj trimer sa potpuno metalnim sečivima omogućava vam da postignete željeni izgled brade od 3 dana, kratke ili duge brade. Naš novi integrisani češalj za podizanje dlačica podiže dlačice za efikasno i ravnomerno podrezivanje jednim potezom
Pogledajte sve prednosti

Sistem dinamične vođice za bradu za ravnomerne rezultate

Jednostavno ravnomerno podrezivanje

  • Postavke preciznosti od 0,2 mm

  • Potpuno metalna sečiva

  • 70 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • Integrisani češalj za podizanje dlačica

Podiže dlačice do nivoa sečiva za ravnomerne rezultate

Podiže dlačice do nivoa sečiva za ravnomerne rezultate

Sistem dinamične vođice za bradu pomoću integrisanog češlja za podizanje dlačica podiže dlačice do nivoa sečiva za ravnomerne rezultate podrezivanja i omogućava vam da postignete željeni izgled brade od 3 dana, kratke ili duge brade.

Usmerava dlačice prema sekaču za jednostavno podrezivanje

Usmerava dlačice prema sekaču za jednostavno podrezivanje

Podrežite čekinjastu bradu u jednom brzom i prijatnom prelazu. Naš novi integrisani češalj za podizanje dlačica podiže i usmerava dlačice do nivoa sečiva za lako i ravnomerno podrezivanje.

Sečiva su dvaput naoštrena radi bržeg podrezivanja*

Sečiva su dvaput naoštrena radi bržeg podrezivanja*

Ovaj trimer je opremljen dvaput naoštrenim potpuno metalnim sečivima koja seku više dlačica u jednom potezu i brže podrezuju bradu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.6

od 5

229

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

21/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za bradu.

Precizan i odličan trimer za bradu koji stvarno lako i bez problema podrezuje bradu na zadanu duljinu. Prednost je što je periv pod vodom tako da ga nije problem očistiti, a napunjena baterija traje dugo (jedno punjene za mjesec dana korištenja).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Trimer za kratko podrezivanje

25/10/2021

България

България

Страхотен тример

Отлично качество. Добра цена и лесно за употреба и поддръжка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Тример за брада

19/06/2020

България

България

Машинката е страхотна

Препоръчвам я защото върши чудесна работа и батерията издържа дълго време

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 5000 BT5205/16 Тример за набола брада

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. U odnosu na prethodni model kompanije Philips