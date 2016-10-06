Obustavljeno
Nenadmašna preciznost
Iskusite vrhunsku kontrolu nad konturama uz ekskluzivnu lasersku vođicu. Omogućava vam da samouvereno kreirate precizan i simetričan stil.
Postavke preciznosti od 0,2 mm
Potpuno metalni dvostrani trimer
60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja
sa laserskom vođicom
Jedinstveni sistem laserske vođice projektuje oštru svetlosnu liniju da biste vizuelizovali stil pre podrezivanja. Ovaj sistem pokazuje gde će se dlačice iseći, tako da je podrezivanje uvek uspešno.
Da biste izabrali željenu dužinu podrezivanja, jednostavno okrenite točkić na dršci sve dok se željena dužina ne prikaže. Odabrana dužina je sada „zaključana“ za precizno i ravnomerno podrezivanje.
Skinite češalj podesive dužine i ispod se nalazi dvostrani precizni trimer. Na jednoj strani je trimer visokih performansi od 32 mm. Okrenite ga i videćete precizni trimer od 15 mm, koji je savršen za manja područja, poput područja ispod nosa ili oko usta. On je dizajniran tako da seče veoma blizu, a ipak zaštiti vašu kožu, dok njegova mala veličina i zakrivljeni dizajn omogućavaju lak uvid pri radu na finim linijama i detaljima.
4.5
od 5
77
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Галя68
06/10/2016
България
Препоръчвам този продукт!
Модерен дизайн,лесна употреба и бързо зареждане.И водоустойчив!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада
sam55
20/11/2014
България
Отлична
Работи много добре.Батерията е добра,бързо се зарежда.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Je radost se holit
Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.
Prednosti
Maximální možnost tvarování střihu
Mane
nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum upotrebe 2019-04-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum upotrebe 2019-04-07