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Obustavljeno

Beardtrimmer series 9000vodootporni trimer za bradu

BT9290/32

4.5

| (77) Komentari | 89% preporučuje ovaj proizvod

Nenadmašna preciznost

Iskusite vrhunsku kontrolu nad konturama uz ekskluzivnu lasersku vođicu. Omogućava vam da samouvereno kreirate precizan i simetričan stil.

Pogledajte sve prednosti

Jedini trimer za bradu sa laserskom vođicom

Nenadmašna preciznost

  • Postavke preciznosti od 0,2 mm

  • Potpuno metalni dvostrani trimer

  • 60 min. bežične upotrebe/1 sat punjenja

  • sa laserskom vođicom

Koristite jedinstvenu lasersku vođicu za precizne i simetrične rezultate

Koristite jedinstvenu lasersku vođicu za precizne i simetrične rezultate

Jedinstveni sistem laserske vođice projektuje oštru svetlosnu liniju da biste vizuelizovali stil pre podrezivanja. Ovaj sistem pokazuje gde će se dlačice iseći, tako da je podrezivanje uvek uspešno.

Točkić se zaključava na odabranu postavku dužine

Točkić se zaključava na odabranu postavku dužine

Da biste izabrali željenu dužinu podrezivanja, jednostavno okrenite točkić na dršci sve dok se željena dužina ne prikaže. Odabrana dužina je sada „zaključana“ za precizno i ravnomerno podrezivanje.

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršene detalje

Dvostrani trimer: strane od 32 mm i 15 mm za savršene detalje

Skinite češalj podesive dužine i ispod se nalazi dvostrani precizni trimer. Na jednoj strani je trimer visokih performansi od 32 mm. Okrenite ga i videćete precizni trimer od 15 mm, koji je savršen za manja područja, poput područja ispod nosa ili oko usta. On je dizajniran tako da seče veoma blizu, a ipak zaštiti vašu kožu, dok njegova mala veličina i zakrivljeni dizajn omogućavaju lak uvid pri radu na finim linijama i detaljima.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

77

Komentari

89%

preporučuje ovaj proizvod

06/10/2016

България

България

Препоръчвам този продукт!

Модерен дизайн,лесна употреба и бързо зареждане.И водоустойчив!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада

20/11/2014

България

България

Отлична

Работи много добре.Батерията е добра,бързо се зарежда.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 водоустойчива машинка за подстригване на брада

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Je radost se holit

Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.

Prednosti

Maximální možnost tvarování střihu

Mane

nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum upotrebe 2019-04-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum upotrebe 2019-04-07

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