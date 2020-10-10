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Obustavljeno

Mikro muzički sistem

BTB2570/12

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Više snage za muziku

Ponovo otkrijte albume koje volite. Ova elegantna mini-linija daje bogati zvuk od 70 W kako biste uživali u svemu od klasičnih CD-ova do najnovijih plejlisti. Bass-reflex zvučnici poboljšavaju zvuk sa dubokim niskim tonovima.

Pogledajte sve prednosti

Više snage za muziku

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Maksimalna izlazna snaga 70 W

USB. Trenutno povezivanje muzičkih uređaja.

2-smerni Bass-reflex zvučnici. Puni, snažni niski tonovi

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Prednosti

Jakość dźwięku

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTB2570 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTB2570 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-10

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