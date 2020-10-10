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Više snage za muziku
Ponovo otkrijte albume koje volite. Ova elegantna mini-linija daje bogati zvuk od 70 W kako biste uživali u svemu od klasičnih CD-ova do najnovijih plejlisti. Bass-reflex zvučnici poboljšavaju zvuk sa dubokim niskim tonovima.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Prednosti
Jakość dźwięku
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTB2570 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTB2570 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-10