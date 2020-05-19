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Obustavljeno

Mikro muzički sistem

BTB4800/12

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Retro izgled. Moderan zvuk.

Ovaj prelepi mikro sistem objedinjuje retro stil i moderne performanse. Klasično kućište od drveta, točkić za jačinu zvuka od brušenog aluminijuma i displej visokog sjaja čine ga primamljivim centralnim komadom. Gde god da volite da se opuštate.

Pogledajte sve prednosti

Retro izgled. Moderan zvuk.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD plejer. DAB+/FM digitalni radio

Ovaj elegantni integrisani mikro sistem omogućava vam da strimujete plejliste i još toga. Ili možete da izvučete klasike iz CD kolekcije zahvaljujući CD plejeru koji takođe reprodukuje MP3 i narezane CD-ove. Digitalni radio tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete do 20 omiljenih DAB+ ili FM stanica.

Bluetooth bežično strimovanje muzike

Težina 4,78 kg

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Prednosti

Kvalita, design

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2019-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2019-04-19

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