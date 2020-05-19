Obustavljeno
Retro izgled. Moderan zvuk.
Ovaj prelepi mikro sistem objedinjuje retro stil i moderne performanse. Klasično kućište od drveta, točkić za jačinu zvuka od brušenog aluminijuma i displej visokog sjaja čine ga primamljivim centralnim komadom. Gde god da volite da se opuštate.
Bluetooth®
DAB+
Ovaj elegantni integrisani mikro sistem omogućava vam da strimujete plejliste i još toga. Ili možete da izvučete klasike iz CD kolekcije zahvaljujući CD plejeru koji takođe reprodukuje MP3 i narezane CD-ove. Digitalni radio tjuner pruža kristalno jasan prijem, a možete da memorišete do 20 omiljenih DAB+ ili FM stanica.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Prednosti
Kvalita, design
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2019-04-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2019-04-19