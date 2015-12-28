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Obustavljeno

BTM1360 Micro music system

BTM1360/12

4.5

| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża

27/05/2016

България

България

Verifikovani kupac

Заслужава си!

Микро системата е изключително семпла, функционална, лесна за работа и с много приятен дизайн. Според мен има две големи предимства- компактна и с отличен звук! Препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Микро музикална система

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM1360 Микро музикална система

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