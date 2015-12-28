Obustavljeno
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Verifikovani kupac
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Verifikovani kupac
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Mikrowieża
Mars
27/05/2016
България
Verifikovani kupac
Заслужава си!
Микро системата е изключително семпла, функционална, лесна за работа и с много приятен дизайн. Според мен има две големи предимства- компактна и с отличен звук! Препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Микро музикална система
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM1360 Микро музикална система