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BTM1560/12
Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.
Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.
MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.
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