Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.