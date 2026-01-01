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Obustavljeno

BTM1560 Micro music system

BTM1560/12

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Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™

Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

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