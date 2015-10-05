Obustavljeno
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
wgrave
05/10/2015
Polska
Verifikovani kupac
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Verifikovani kupac
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża