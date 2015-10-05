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Obustavljeno

BTM2056 Micro music system

BTM2056/12

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2056 Mikrowieża

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