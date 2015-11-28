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Obustavljeno

BTM2280 Micro music system

BTM2280/12

3.9

| (8) Komentari

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3.9

od 5

8

Komentari

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża

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  • Povrat u roku od 30 dana