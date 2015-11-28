Na pierwszy i drugi rzut oka sprzęt jest bardzo fajny jako nieduży odtwarzacz do ciasnej sypialni. Po kilku użyciach jednak ewidentny zaczyna być brak dbałości o szczegóły, a przede wszystkim nieumiejętność jasnego określenia sobie odbiorcy tego produktu. Według mnie, ten odtwarzacz jest idealny do sypialni/niedużego gabinetu osoby ze sporym obeznaniem technicznym (BT, możliwość wpięcia zewnętrznego źródła audio). Dlaczego więc pięć trybów dźwięku jest opisanych jako "tryb 1", "tryb 2" itd., bez żadnej informacji co który robi, a w szczególności który będzie dawał czysty dźwięk bez DSP? Ale to detal. W zastosowaniu sypialnianym ważna jest możliwość użycia odtwarzacza jako budzika - i tu plama na całej linii: niby można ustawić zegar i budzik, ale zegar widać - uwaga - przez 15 minut od wyłączenia, po czym sprzęt przełącza się w tryb EcoPower i zostaje tylko diodka. Bardzo przydatne kiedy budzę się w środku nocy i chcę szybko zobaczyć godzinę :/ Tego zachowania nie da się wyłączyć, co jest kompletną bzdurą! Do tego budzik działa RAZ. Do kolejnego użycia trzeba go od zera zaprogramować. Słodko. Na deser: budzik może jako źródła użyć tylko radia, CD lub MP3. Nie można ustawić BT ani zewnętrznego źródła dźwięku. Niby drobny problem, ale żegnaj komputerze budzący mnie ulubioną stacją internetową, lub iPadzie budzący mnie przy użyciu Spotify :/ Podsumowując: sprzęt do jakiego Philips zdążył mnie przez ostatnie lata przyzwyczaić (mam też telewizor): design jeden z lepszych na rynku spaprany przez wykonanie obsługi. Philipsie! Znajdź dyrektora produktu z wizją, a powtórzysz sukces jabłecznej firmy. W tej chwili - z wyglądu Ferrari, z obsługi Fiat.