Obustavljeno
BTM2280/12
3.9
od 5
8
Komentari
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Verifikovani kupac
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Hudební mikrosystém
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2280 Mikrowieża