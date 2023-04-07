Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!