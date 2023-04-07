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Obustavljeno

BTM2325 Micro music system

BTM2325/12

4

| (1) Pregled

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4.0

od 5

1

Pregled

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Prednosti

este mic ca si dimensiuni

Mane

nu are radio AM si bass

Ova recenzija je napisana za BTM2325 Microsistem muzical

Datum upotrebe 2021-04-07

Ova recenzija je napisana za BTM2325 Microsistem muzical

Datum upotrebe 2021-04-07

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