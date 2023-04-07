Obustavljeno
BTM2325/12
4.0
od 5
1
Pregled
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Prednosti
este mic ca si dimensiuni
Mane
nu are radio AM si bass
Ova recenzija je napisana za BTM2325 Microsistem muzical
Datum upotrebe 2021-04-07
Ova recenzija je napisana za BTM2325 Microsistem muzical
Datum upotrebe 2021-04-07