Obustavljeno
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
stomil
25/04/2016
Polska
Verifikovani kupac
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2335 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2335 Microsistem muzical
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2335 Microsistem muzical