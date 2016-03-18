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Obustavljeno

BTM2360 Micro music system

BTM2360/12

3.9

| (8) Komentari

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3.9

od 5

8

Komentari

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Microsistem muzical

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2360 Microsistem muzical

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