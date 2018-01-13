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Obustavljeno

BTM2460 Micro music system

BTM2460/12

4.3

| (4) Komentari

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Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

Reprodukujte MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

USB Direct za laku reprodukciju MP3 muzike

Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.

Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja

Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.

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Komentari

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4.3

od 5

4

Komentari

4
3
1

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża

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