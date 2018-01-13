Obustavljeno
BTM2460/12
MP3 je oznaka za „MPEG 1 Audio Layer-7,6 cm (3)“. MP3 je revolucionarna tehnologija komprimovanja kojom se velike digitalne muzičke datoteke mogu smanjiti i do 10 puta, a sve to bez radikalnog smanjenja kvaliteta zvuka. MP3 je postao standardni format za zvučno komprimovanje na internetu što je omogućilo brži i lakši prenos zvučnih datoteka.
Zahvaljujući potpunoj prenosivosti datoteka, možete lako da uživate u praktičnosti i zabavi pristupanja većem izboru digitalne muzike putem ugrađenog USB Direct porta.
Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.
4.3
od 5
4
Komentari
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Verifikovani kupac
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2460 Mikrowieża