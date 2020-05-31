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Obustavljeno

Mikro muzički sistem

BTM2560/12

5

| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Neka snaga ispuni vašu muziku

Slušajte svu digitalnu muziku sa vašeg pametnog telefona preko Bluetooth veze, odnosno MP3-CD i CD-R/W na jednom Philips mikro sistemu. Bass Reflex zvučnici daju dinamičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W daje snažan zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Neka snaga ispuni vašu muziku

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control

Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih balansiranih setova ekvilajzera koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam omogućava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.

Brzo i efikasno punjenje preko USB veze za pametni uređaj

Brzo i efikasno punjenje preko USB veze za pametni uređaj

USB port nije namenjen samo reprodukciji muzike. Inteligentni USB sistem za upravljanje napajanjem omogućava struju brzog punjenja od 2 A za brzo punjenje pametnog uređaja kada je muzički sistem u stanju mirovanja.

Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju muzike sa prenosivih uređaja

Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Prednosti

Čistý zvuk

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-04-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Prednosti

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Mane

jak narazie brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża

Datum upotrebe 2019-10-29

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