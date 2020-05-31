Obustavljeno
Neka snaga ispuni vašu muziku
Slušajte svu digitalnu muziku sa vašeg pametnog telefona preko Bluetooth veze, odnosno MP3-CD i CD-R/W na jednom Philips mikro sistemu. Bass Reflex zvučnici daju dinamičan bas, a maksimalna izlazna snaga od 70 W daje snažan zvuk.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digital Sound Control pruža izbor unapred podešenih balansiranih setova ekvilajzera koje možete da koristite za optimizovanje frekventnog opsega za različite muzičke stilove. Svaki režim koristi tehnologiju grafičkog ekvilajzera za automatsko prilagođavanje balansa zvuka i poboljšavanje najvažnijih frekvencija zvuka u odabranom muzičkom stilu. Osim toga, Digital Sound Control vam omogućava da dobijete maksimum od muzike preciznim prilagođavanjem balansa zvuka tako da odgovara tipu muzike koju reprodukujete.
USB port nije namenjen samo reprodukciji muzike. Inteligentni USB sistem za upravljanje napajanjem omogućava struju brzog punjenja od 2 A za brzo punjenje pametnog uređaja kada je muzički sistem u stanju mirovanja.
Povezivanje preko audio ulaza omogućava direktno reprodukovanje sadržaja ulaznog zvuka sa prenosivih medijskih plejera. Pored prednosti uživanja u omiljenoj muzici u vrhunskom kvalitetu zvuka koji omogućava audio sistem, audio ulaz je takođe izuzetno praktičan jer sve što treba da uradite jeste da priključite prenosivi MP3 plejer u audio sistem.
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Prednosti
Čistý zvuk
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-04-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Prednosti
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Mane
jak narazie brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za BTM2560 Mikrowieża
Datum upotrebe 2019-10-29