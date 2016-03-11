2 godine garancije
Obustavljeno
CA6704/99
za Saeco aparate za espreso
za 10 upotreba
Produžite radni vek aparata
koristite jednom mesečno
Saeco tablete za uklanjanje ulja od kafe uklanjaju sve ostatke ulja od kafe omogućavajući da vaš aparat za pripremu espresa efikasno radi ostvarujući najbolje rezultate.
Produžite vek trajanja aparata za pripremu espresa da biste uživali koristeći maksimalan potencijal uređaja. Da biste osigurali zadržavanje savršenih performansi, očistite vaš aparat svakog meseca ili posle 500 šoljica kafe.
Redovnim održavanjem osigurava se najbolji ukus i aroma iz vašeg Saeco aparata za pripremu espresa.
1.0
od 5
1
Pregled
pisnami
11/03/2016
България
този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall
Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.
Ova recenzija je napisana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване
Ova recenzija je napisana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване