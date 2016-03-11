ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pravi italijanski espreso
  • Pravi italijanski espreso
  • Pravi italijanski espreso
  • Pravi italijanski espreso
  • Pravi italijanski espreso
  • Pravi italijanski espreso

Obustavljeno

Philips SaecoTablete za uklanjanje ulja od kafe

CA6704/99

1
| (1) Pregled
Pravi italijanski espreso
Saeco tablete za uklanjanje ulja od kafe savršeno uklanjaju ulje i masnoću od kafe iz jedinice za kuvanje espreso aparata.
Pogledajte sve prednosti

Održava čistoću jedinice za kuvanje u Saeco aparatu

Pravi italijanski espreso

  • za Saeco aparate za espreso

  • za 10 upotreba

  • Produžite radni vek aparata

  • koristite jednom mesečno

Zaštita aparata za espreso od nagomilavanja ostataka od kafe

Saeco tablete za uklanjanje ulja od kafe uklanjaju sve ostatke ulja od kafe omogućavajući da vaš aparat za pripremu espresa efikasno radi ostvarujući najbolje rezultate.

Redovnim čišćenjem produžava se vek trajanja aparata za espreso

Produžite vek trajanja aparata za pripremu espresa da biste uživali koristeći maksimalan potencijal uređaja. Da biste osigurali zadržavanje savršenih performansi, očistite vaš aparat svakog meseca ili posle 500 šoljica kafe.

Zadržavanje ukusa kafe tokom vremena

Zadržavanje ukusa kafe tokom vremena

Redovnim održavanjem osigurava se najbolji ukus i aroma iz vašeg Saeco aparata za pripremu espresa.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

1.0

od 5

1

Pregled

5
4
3
2

11/03/2016

България

България

този продукт е неприложим за Philips Saeco Xsmall

Липсва информация за процедура за почистване с таблетките за обезмасляване Philips Saeco CA6704/99 при машина Philips Saeco Xsmall.

Ova recenzija je napisana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Ova recenzija je napisana za CA6704/99 Таблетки за обезмасляване

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana