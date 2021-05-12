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  • Produžava radni vek aparata

Komplet za održavanje

CA6707/10

4.7
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Produžava radni vek aparata
Komplet za održavanje vam omogućava da savršeno negujete svoje aparate za kafu kako biste osigurali njihovu čistoću i pouzdan rad. Koristite isključivo Philips komplet za održavanje da biste osigurali maksimalni radni vek i bezbednost vaših Philips i Saeco aparata.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espreso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espreso

EP3347/90

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Automatski aparat za espreso

SM8889/00

Kuvajte kafu boljeg ukusa

Produžava radni vek aparata

  • Isto kao CA6707/00

  • Komplet za potpunu zaštitu

  • 2 AquaClean filtera i mazivo

  • 6 sredstava za čišćenje mleka i 6 sredstava za uklanjanje ulja

Do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru

Do 5000 šoljica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru

Naša nova i patentirana inovacija, filter za vodu AquaClean, omogućava vam da izvučete maksimum iz svog potpuno automatskog aparata za kafu. Zamenom filtera na zahtev aparata osiguravate da nećete morati da uklanjate kamenac iz aparata i do 5000 šoljica, dok ćete istovremeno imati pogodnost korišćenja bistre i prečišćene vode. Kao dodatna pogodnost, alarm za uklanjanje kamenca automatski će se deaktivirati kada se AquaClean filter postavi u vaš aparat za kafu.

Omogućava glatko kretanje pokretnih delova vašeg aparata

Omogućava glatko kretanje pokretnih delova vašeg aparata

Pomoću maziva možete da održavate grupu za kuvanje vašeg aparata za pripremu espresa u savršenom stanju. Mazivo je apsolutno bezbedno po potrošače.

Čistija voda produžava vek trajanja aparata za espreso

Čistija voda produžava vek trajanja aparata za espreso

Filter za vodu produžava vek trajanja vašeg aparata za pripremu espresa omogućavajući vam da duže uživate u kafi najboljeg ukusa.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Prednosti

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Prednosti

rychlá káva

Mane

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.