2 godine garancije
Isto kao CA6707/00
Komplet za potpunu zaštitu
2 AquaClean filtera i mazivo
6 sredstava za čišćenje mleka i 6 sredstava za uklanjanje ulja
Naša nova i patentirana inovacija, filter za vodu AquaClean, omogućava vam da izvučete maksimum iz svog potpuno automatskog aparata za kafu. Zamenom filtera na zahtev aparata osiguravate da nećete morati da uklanjate kamenac iz aparata i do 5000 šoljica, dok ćete istovremeno imati pogodnost korišćenja bistre i prečišćene vode. Kao dodatna pogodnost, alarm za uklanjanje kamenca automatski će se deaktivirati kada se AquaClean filter postavi u vaš aparat za kafu.
Pomoću maziva možete da održavate grupu za kuvanje vašeg aparata za pripremu espresa u savršenom stanju. Mazivo je apsolutno bezbedno po potrošače.
Filter za vodu produžava vek trajanja vašeg aparata za pripremu espresa omogućavajući vam da duže uživate u kafi najboljeg ukusa.
4.7
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Prednosti
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Prednosti
rychlá káva
Mane
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja.