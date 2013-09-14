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CA6801/00
Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat
Pripremite Saeco espreso aparat za automatsku pripremu specijaliteta sa penom od mleka uz kapućinatore CA6801/00!
za Saeco aparate za espreso
Zahvaljujući novom kapućinatoru možete da pretvorite svoj Saeco aparat za pripremu espresa u Cafè@home! On usisava mleko iz bokala za mleko ili tetrapaka, meša ga s vazduhom i isporučuje penu od mleka u vašu šoljicu. Potrebno je samo da dodate ukusan espreso kako biste uživali u svom kapućinu ili late makijatu!
Za lakše rukovanje.
Ne koristi se samo jednostavno, već i bez muke! Kada napravite penu od mleka, samo ga jednostavno rastavite: sve što vam treba je mašina za pranje sudova!
4.0
od 5
2
Komentari
brevla
14/09/2013
Česká republika
Perfektní pěna
Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
stusek
18/01/2014
Česká republika
podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše
V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji
Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)
Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)