ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat
  • Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat
  • Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat
  • Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat

Obustavljeno

Philips SaecoKapućinator (dodatak za pravljenje pene od mleka)

CA6801/00

4

| (2) Komentari

Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat

Pripremite Saeco espreso aparat za automatsku pripremu specijaliteta sa penom od mleka uz kapućinatore CA6801/00!

Pogledajte sve prednosti

Automatska jedinica za pravljenje pene od mleka za espreso aparate

Originalni italijanski kapućinatore za Saeco aparat

  • za Saeco aparate za espreso

Automatsko pravljenje savršene pene od mleka

Zahvaljujući novom kapućinatoru možete da pretvorite svoj Saeco aparat za pripremu espresa u Cafè@home! On usisava mleko iz bokala za mleko ili tetrapaka, meša ga s vazduhom i isporučuje penu od mleka u vašu šoljicu. Potrebno je samo da dodate ukusan espreso kako biste uživali u svom kapućinu ili late makijatu!

Novi ergonomski dizajn

Za lakše rukovanje.

Bez sitnih delova koje treba čistiti

Ne koristi se samo jednostavno, već i bez muke! Kada napravite penu od mleka, samo ga jednostavno rastavite: sve što vam treba je mašina za pranje sudova!

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

2

Komentari

4
2
1

14/09/2013

Česká republika

Česká republika

Perfektní pěna

Jednoduché pro vytváření kapučína, bohatá pěna a hustota i pro expresso s mlékem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

18/01/2014

Česká republika

Česká republika

podle mě tento produkt nedělá tak bohatou pěnu, jak někdo píše

V návodu je pouze jak se cistí atd, ale zajímalo by mě, zda lze i měnit to, kolik pěny chci. Zatím jsem dosáhl vždy tak max 1cm pěny a zbytek v hrnku je mléko. Myslel jsem, že lze nastavit více přísunu vzduch pro větší pěnění otáčením bílého kolíku na hadičce, ale bez zjevných výsledků. Může podpora říci, zda lze pěnění nějak ovlivňovat? Děkuji

Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Ova recenzija je napisana za CA6801/00 Příslušenství Cappuccinatore (napěňovač mléka)

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana