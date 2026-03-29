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Philips Saeco Komplet silikonskih cevi za mleko
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CA6802/00
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Saeco komplet silikonskih cevi za mleko CA6802/00 garantuje čistoću i svežinu sistema za mleko na Saeco aparatu za espreso. Uživajte u izuzetno ukusnom kapučinu i ostalim specijalitetima od mleka.
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