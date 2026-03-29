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Philips Saeco Komplet silikonskih cevi za mleko

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Philips SaecoKomplet silikonskih cevi za mleko

CA6802/00

Philips Saeco Komplet silikonskih cevi za mleko

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Saeco komplet silikonskih cevi za mleko CA6802/00 garantuje čistoću i svežinu sistema za mleko na Saeco aparatu za espreso. Uživajte u izuzetno ukusnom kapučinu i ostalim specijalitetima od mleka.

  • PDF datoteka
  • 29 March 2026

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