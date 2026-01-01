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  • Drži male predmete na jednom mestu
  • Drži male predmete na jednom mestu

AventKorpa za mašinu za sudove

CP0709

Drži male predmete na jednom mestu
Korpa za mašinu za sudove drži male predmete na jednom mestu u mašini za pranje sudova kako biste odjednom mogli da ih prebacite direktno u sterilizator.
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Drži male predmete na jednom mestu

  • Sterilizatori

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Posebne ponude
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