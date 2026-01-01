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  • Praktično punjenje baby monitora
  • Praktično punjenje baby monitora

AventStanica za punjenje

CP0725

Praktično punjenje baby monitora
Punite roditeljsku jedinicu baby monitora pomoću ove bazne stanice. Koristite je u spavaćoj sobi za lako punjenje tokom noći, odnosno kao postolje tokom dana.
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Praktično punjenje baby monitora

  • Baby monitor

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
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