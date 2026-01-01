ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Olakšava prelazak sa flašice na čašu
  • Olakšava prelazak sa flašice na čašu

AventGrlić čaše za pijenje

CP1635/01

Olakšava prelazak sa flašice na čašu
Mekani silikonski grlići namenski su napravljeni za nežne desni. Predstavljaju prvi korak za bebu od dojenja ili flašice za hranjenje ka pijenju iz čaše.
Pogledajte sve prednosti

Kontaktirajte servis

Proverite kompatibilnost ispod

Olakšava prelazak sa flašice na čašu

  • Čaša za pijenje

  • Silikon

  • Kompatibilnost sa Natural flašicom

Premium mekani grlić za osnovnu šolju

Naši grlići kompatibilni su sa Natural i Classic+ asortimanom flašica (ne uključuje staklene flašice), kao i sa kompletnim asortimanom šolja

Tehničke specifikacije

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana