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Avent Grlić čaše za pijenje
CP1635/01
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Čaša za pijenje
Silikon
Kompatibilnost sa Natural flašicom
Naši grlići kompatibilni su sa Natural i Classic+ asortimanom flašica (ne uključuje staklene flašice), kao i sa kompletnim asortimanom šolja
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