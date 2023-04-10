Pojmovi za pretragu

Pribor za negu kose
  • Zamenski usmerivač vazduha (9 mm) Zamenski usmerivač vazduha (9 mm) Zamenski usmerivač vazduha (9 mm)

    Prestige Pro Usmerivač od 9 mm

    CP1698

    Zamenski usmerivač vazduha (9 mm)

    Usmerivač od 9 mm kanališe vazduh u koncentrisani snop dok sušite kosu.

    Pogledajte sve pogodnosti

    Prestige Pro Usmerivač od 9 mm

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Pribor za negu kose

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Spisak servisnih partnera
    Podrška korisnicima

    Zamenski usmerivač vazduha (9 mm)

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Fen
    • Veličina: 9 mm
    • Crna

    Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

    Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      HPS910
    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.