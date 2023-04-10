Pojmovi za pretragu

    LadyShave 5000 series Zaštitni poklopac

    CP1993/01

    Deo aparata za uklanjanje dlačica sa lica

    Ovaj poklopac štiti element za brijanje aparata za uklanjanje dlačica sa lica i tokom putovanja.

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Pastelnoružičasta

    Tehničke specifikacije

      Pogodno za sledeće modele
      BRR454/00
