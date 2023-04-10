Pojmovi za pretragu

Dodatni pribor za lepotu za žene
  • Poklopac za zaštitu baterija Poklopac za zaštitu baterija Poklopac za zaštitu baterija

    LadyShave 5000 series Poklopac baterije

    CP1994/01

    Poklopac za zaštitu baterija

    Ovaj poklopac održava baterije na mestu i sprečava da prljavština uđe u aparat za uklanjanje dlačica sa lica.

    LadyShave 5000 series Poklopac baterije

    Gde mogu kupiti ovaj rezervni deo?


    Molimo kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera koji će vam rado pomoći. Niste sigurni o kompatibilnosti sa vašim proizvodom? Kontaktirajte našu službu za korisnike.

    Poklopac za zaštitu baterija

    Proverite kompatibilnost ispod

    • Aparat za uklanjanje dlačica sa lica
    • Pastelnoružičasta

    Tehničke specifikacije

    • Srodni proizvodi

      Pogodno za sledeće modele
      BRR454/00
