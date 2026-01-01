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  • Omogućava povezivanje baby monitora na zidnu utičnicu
  • Omogućava povezivanje baby monitora na zidnu utičnicu

AventStrujni adapter

CP9185

Omogućava povezivanje baby monitora na zidnu utičnicu
Ovaj adapter za napajanje omogućava povezivanje baby monitora na električnu mrežu. Može da se koristi sa roditeljskom jedinicom ili jedinicom za bebu.
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Omogućava povezivanje baby monitora na zidnu utičnicu

  • Baby monitor

  • Bela

  • Samo za UK

  • 3-pinski

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Posebne ponude
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