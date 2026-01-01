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  • Osnovni deo pumpice za dojke
  • Osnovni deo pumpice za dojke

AventTelo pumpice za dojke

CP9286

Osnovni deo pumpice za dojke
Ova komponenta tela pumpice za dojke odgovara svim Philips Avent flašicama za hranjenje, za maksimalnu praktičnost i udobnost. Masažno jastuče za dojke prodaje se odvojeno.
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Osnovni deo pumpice za dojke

  • Pumpice za dojke

  • Prozirno

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana