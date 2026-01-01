ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Higijenski štiti levak pumpice za dojke
  • Higijenski štiti levak pumpice za dojke

AventPoklopac levka pumpice za dojke

CP9288

Higijenski štiti levak pumpice za dojke
Postavlja se na levak pumpice za dojke radi higijenske zaštite kada se ne koristi.
Pogledajte sve prednosti

Kontaktirajte servis

Kompatibilni proizvodi
Jednostruka električna pumpica za grudi

Jednostruka električna pumpica za grudi

SCF292/01

Proverite kompatibilnost ispod

Higijenski štiti levak pumpice za dojke

  • Pumpice za dojke

  • Bela

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana