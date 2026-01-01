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  • Higijenska zaštita u pokretu
  • Higijenska zaštita u pokretu

AventPoklopac čaše za pijenje

CP9880

Higijenska zaštita u pokretu
Zaštitni poklopac održava grlić čaše za pijenje čistim za dete, gde god da krenete.
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Higijenska zaštita u pokretu

  • Čaša za pijenje

  • Crna

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana