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  • Aqua poklopac za zaptivanje šolje sa grlićem
  • Aqua poklopac za zaptivanje šolje sa grlićem

AventZatvarač

CP9882

Aqua poklopac za zaptivanje šolje sa grlićem
Poklopac održava grlić uvek čistim
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Aqua poklopac za zaptivanje šolje sa grlićem

  • čaša za pijenje

  • Plava

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Posebne ponude
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