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  • Čini čašu za odlaganje fleksibilnijom
  • Čini čašu za odlaganje fleksibilnijom

AventAdapter čaše za odlaganje

CP9885

Čini čašu za odlaganje fleksibilnijom
Adapter vam omogućava da direktno postavite čašu za odlaganje na pumpicu za dojke, odnosno da pretvorite čašu u flašicu.
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Kompatibilni proizvodi
Ručna pumpica za dojke

Ručna pumpica za dojke

SCF430/16

Proverite kompatibilnost ispod

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  • Pumpice za dojke

  • Plava

Lako obnovite proizvod originalnim Philips delovima

Povremeno je potrebno osvežiti proizvod, ali to nikada nije bilo lakše nego pomoću Philips rezervnih delova. Sve to uz garantovani Philips kvalitet.

Tehničke specifikacije

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana