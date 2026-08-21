Dizajniran za tišinu. Napravljen za snagu.
Doživite snažno i tiho hlađenje sa 3 brzine i glatkom rotacijom za personalizovanu udobnost. Izrađen od kvalitetnih materijala sa elegantnim, modernim dizajnom, ovaj stoni ventilator nudi dugotrajnost i stilske performanse – savršen za svaki prostor.
Snažan protok vazduha do 2000 m³/h
Tiho hlađenje na 35 dB(A) (1)
3 brzine za personalizovanu udobnost
Automatska rotacija i naginjanje
Prečnik glave 35 cm
Sa kapacitetom hlađenja do 2000 m³/h i 5 lopatica, ovaj ventilator pruža intenzivan protok vazduha koji eliminiše ustajali vazduh, ispunjavajući vaš prostor osvežavajućim vazduhom za celodnevnu udobnost.
Radeći na diskretnih 35 dB(A) (1) – uporedivo sa mirnom spavaćom sobom noću – ovaj ventilator pruža snažno hlađenje uz održavanje mirnog, neometanog okruženja, savršenog za spavanje, rad ili čitanje.
Doživite osvežavajući protok vazduha koji doseže i do 30 m, osiguravajući prijatan povetarac u celoj prostoriji. Bilo da ste blizu ili daleko, uživajte u doslednom hlađenju gde god da se nalazite.
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5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Nivo zvuka pri najmanjoj brzini.