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  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor

Kompaktna keramička grejalicaSerija 2000

CX2120/01

4.9
| (13) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Najbrži način da zagrejete prostor
Iskusite izvanredne brzine zagrevanja i poput šapata tih rad uz kompaktne dimenzije. Sa brzim zagrevanjem za 2 sekunde zahvaljujući podesivoj snazi do 1500 W, naprednim bezbednosnim funkcijama i lakom prenosivošću.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 25% u odnosu na standardne grejalice sa ventilatorom (1)

Najbrži način da zagrejete prostor

  • Brzo zagrevanje za 2 sekunde

  • Tiho poput šapata sa 24 dB (A)

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 1500 W. Idealno za prostorije veličine do 15 m2.

Izuzetno tih rad, tiši od šapata

Izuzetno tih rad, tiši od šapata

Iskusite ugodnost topline uz nivoe buke od samo 24 dB (A) – tiše od šapata – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealno rešenje za ugodan san, mirno kancelarijsko okruženje ili opuštenu atmosferu u dnevnoj sobi.

5 bezbednosnih funkcija za bezbrižnost

5 bezbednosnih funkcija za bezbrižnost

Serija 2000 napravljena je sa 5 naprednih bezbednosnih funkcija: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrevanja (65°), (3) bezbedni utikač sa sertifikatom VDE, (4) materijali protiv plamena i (5) bezbednosno automatsko isključivanje nakon 16 sati neaktivnosti. Pruža toplinu kojoj možete da verujete.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

13

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/12/2024

България

България

Препоръчвам

Продуктът е безшумен, лек и със стилен дизайн. Повишава температурата на стаята бързо. Има три функционални степени на работа.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

23/11/2024

България

България

Домът ми е изключително топъл

Тази печка е адски компактна, но топли като климатик, препоръчвам я!

Prednosti

Затопля много бързо

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Prednosti

Швидко обігріває кімнату

Mane

Ні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Ovaj aparat sa kontrolom temperature može da ostvari uštedu do 25% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja.

  2. (2) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2