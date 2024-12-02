2 godine garancije
Brzo zagrevanje za 2 sekunde
Tiho poput šapata sa 24 dB (A)
Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 1500 W. Idealno za prostorije veličine do 15 m2.
Iskusite ugodnost topline uz nivoe buke od samo 24 dB (A) – tiše od šapata – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealno rešenje za ugodan san, mirno kancelarijsko okruženje ili opuštenu atmosferu u dnevnoj sobi.
Serija 2000 napravljena je sa 5 naprednih bezbednosnih funkcija: (1) zaštita od prevrtanja, (2) zaštita od pregrevanja (65°), (3) bezbedni utikač sa sertifikatom VDE, (4) materijali protiv plamena i (5) bezbednosno automatsko isključivanje nakon 16 sati neaktivnosti. Pruža toplinu kojoj možete da verujete.
4.9
od 5
13
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Hisi
02/12/2024
България
Deo promocije
Препоръчвам
Продуктът е безшумен, лек и със стилен дизайн. Повишава температурата на стаята бързо. Има три функционални степени на работа.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
IceGirl
23/11/2024
България
Deo promocije
Домът ми е изключително топъл
Тази печка е адски компактна, но топли като климатик, препоръчвам я!
Prednosti
Затопля много бързо
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX2120/01 Серия 2000
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Deo promocije
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Prednosti
Швидко обігріває кімнату
Mane
Ні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Ovaj aparat sa kontrolom temperature može da ostvari uštedu do 25% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja.
(2) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2