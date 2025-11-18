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  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor
  • Najbrži način da zagrejete prostor

Kompaktna keramička grejalicaSerija 3000

CX3120/01

4.6
| (25) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Najbrži način da zagrejete prostor
Iskusite izvanredne brzine zagrevanja i poput šapata tih rad uz kompaktne dimenzije. Sa brzim zagrevanjem za 2 sekunde zahvaljujući podesivoj snazi do 2000 W, tehnologijom EcoAI za uštedu energije, povezivanjem sa aplikacijom i naprednim bezbednosnim funkcijama.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 50% energije u odnosu na stand. grejalice sa ventil. (1)

Najbrži način da zagrejete prostor

  • Brzo zagrevanje za 2 sekunde

  • Tiho poput šapata sa 24 dB (A)

  • Pokreće je AI radi uštede energije

  • Povezuje se sa aplikacijom Air+

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealno za prostorije veličine do 20 m2.

Izuzetno tih rad, tiši od šapata

Izuzetno tih rad, tiši od šapata

Iskusite ugodnost topline uz nivoe buke od samo 24 dB (A) – tiše od šapata – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealno rešenje za ugodan san, mirno kancelarijsko okruženje ili opuštenu atmosferu u dnevnoj sobi.

EcoAI št. 50% vs. st. gr. sa vent. (1)

EcoAI št. 50% vs. st. gr. sa vent. (1)

Prva serija električnih grejalica na svetu koja koristi AI za uštedu energije prilikom zagrevanja prostorije. Naša tehnologija EcoAI prilagođava se temperaturi u prostoriji, analizira navike korišćenja i prati spoljnu temperaturu radi optimizovanja potrošnje energije. Samo aktivirajte režim Auto+ u aplikaciji Air+ da biste otkrili dodatne funkcije i uživali u personalizovanoj udobnosti sa uštedom energije do 50% (1).

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

25

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

4

18/11/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.

Prednosti

Надежден и компактен

Mane

Не

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.

Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

17/11/2025

България

България

Чудесен продукт

Най-голямото удобство за мен е таймерът и управлението през приложението. Включвам я преди да тръгна от работа и се прибирам в топъл дом. Страхотно решение!

Prednosti

Малък,удобен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000

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  1. (1) Ovaj aparat sa režimom Auto Plus koji pokreće AI može da ostvari uštedu do 50% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom, kao i do 25% kWh samo sa kontrolom temperature. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja

  2. (2) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2

  3. (3) Temperatura prikazana u aplikaciji može da se razlikuje od sobne temperature; odražava temperaturu oko grejača