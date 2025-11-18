2 godine garancije
Brzo zagrevanje za 2 sekunde
Tiho poput šapata sa 24 dB (A)
Pokreće je AI radi uštede energije
Povezuje se sa aplikacijom Air+
Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealno za prostorije veličine do 20 m2.
Iskusite ugodnost topline uz nivoe buke od samo 24 dB (A) – tiše od šapata – zahvaljujući tihom DC motoru (2). Idealno rešenje za ugodan san, mirno kancelarijsko okruženje ili opuštenu atmosferu u dnevnoj sobi.
Prva serija električnih grejalica na svetu koja koristi AI za uštedu energije prilikom zagrevanja prostorije. Naša tehnologija EcoAI prilagođava se temperaturi u prostoriji, analizira navike korišćenja i prati spoljnu temperaturu radi optimizovanja potrošnje energije. Samo aktivirajte režim Auto+ u aplikaciji Air+ da biste otkrili dodatne funkcije i uživali u personalizovanoj udobnosti sa uštedom energije do 50% (1).
4.6
od 5
25
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Godjito
18/11/2025
България
Deo promocije
Продуктът има чудесни характеристики
Уреда е най-доброто решение за студените сутрини! Загрява за секунди и стаята става уютна. Обожавам, че мога да я включа през приложението Air+, още преди да се прибера.
Prednosti
Надежден и компактен
Mane
Не
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Monana
17/11/2025
България
Deo promocije
Продуктът е с удовлетворяващи характеристики.
Безопасността е на ниво – автоматично изключване при преобръщане и защита от прегряване. Това е важно за мен, защото имам малки деца. Препоръчвам я на всеки!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Dakstara
17/11/2025
България
Deo promocije
Чудесен продукт
Най-голямото удобство за мен е таймерът и управлението през приложението. Включвам я преди да тръгна от работа и се прибирам в топъл дом. Страхотно решение!
Prednosti
Малък,удобен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Компактен керамичен отоплителен уред CX3120/01 Серия 3000
(1) Ovaj aparat sa režimom Auto Plus koji pokreće AI može da ostvari uštedu do 50% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom, kao i do 25% kWh samo sa kontrolom temperature. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja
(2) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2
(3) Temperatura prikazana u aplikaciji može da se razlikuje od sobne temperature; odražava temperaturu oko grejača