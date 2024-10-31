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Sve serije

  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
  • Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost

Serija 5000Pametna stojeća keramička grejalica

CX5120/11

5
| (36) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost
Uživajte u snažnom grejanju i lakom upravljanju temperaturom. Sa brzim zagrevanjem za 2 sekunde zahvaljujući podesivoj snazi do 2000 W, tehnologijom Eco AI za uštedu energije, povezivanjem sa aplikacijom i naprednim bezbednosnim funkcijama.
Pogledajte sve prednosti

Štedi do 50% energije u odnosu na stand. grejalice sa ventil. (1)

Snažno grejanje, optimalna energetska efikasnost

  • Brzo zagrevanje za 2 sekunde

  • Prikaz temperature

  • Pokreće je AI radi uštede energije

  • Povezuje se sa aplikacijom Air+

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Trenutna udobnost uz zagrevanje za 2 s

Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealno za prostorije veličine do 20 m2.

Prikaz temperature za laku kontrolu

Prikaz temperature za laku kontrolu

Prikaz temperature na uređaju pruža veoma jednostavnu i brzu kontrolu, pa lako možete da pratite i podešavate postavke temperature na željeni nivo. Unapređeni prikaz temperature pruža veću preciznost (2). Za dodatnu udobnost, samo isključite prikaz za miran ambijent.

Eco AI, do 50% vs. grej. sa vent. (1)

Eco AI, do 50% vs. grej. sa vent. (1)

Prva serija električnih grejalica na svetu koja koristi AI za uštedu energije prilikom zagrevanja prostorije. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi u prostoriji, analizira navike korišćenja i prati okruženje radi optimizovanja potrošnje energije. Samo aktivirajte režim Auto+ u aplikaciji Air+ da biste otkrili dodatne funkcije i uživali u personalizovanoj udobnosti sa uštedom energije do 50% (1).

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Komentari

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5.0

od 5

36

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

31/10/2024

Česká republika

Česká republika

Skvelo sa ovláda

Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.

Prednosti

Ovládateľnosť, výnkon

Mane

Hlučnosť

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

10/09/2024

Česká republika

Česká republika

Jsem moc spokojená!

Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.

Prednosti

Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.

Mane

Zatím žádný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Prednosti

Швидка робота

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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  1. (1) Ovaj aparat sa režimom Auto Plus koji pokreće AI može da ostvari uštedu do 50% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom, kao i do 25% kWh samo sa kontrolom temperature. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja.

  2. (2) Uređaj je ažuriran kako bi preciznije registrovao temperaturu u prostoriji. Ipak, temperatura prikazana na uređaju može malo da se razlikuje od temperature u prostoriji, registruje temperaturu oko grejalice.

  3. (3) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2