2 godine garancije
Brzo zagrevanje za 2 sekunde
Prikaz temperature
Pokreće je AI radi uštede energije
Povezuje se sa aplikacijom Air+
Iskusite snažnu, trenutnu toplotu za samo 2 sekunde uz podesivu snagu do 2000 W. Idealno za prostorije veličine do 20 m2.
Prikaz temperature na uređaju pruža veoma jednostavnu i brzu kontrolu, pa lako možete da pratite i podešavate postavke temperature na željeni nivo. Unapređeni prikaz temperature pruža veću preciznost (2). Za dodatnu udobnost, samo isključite prikaz za miran ambijent.
Prva serija električnih grejalica na svetu koja koristi AI za uštedu energije prilikom zagrevanja prostorije. Naša tehnologija Eco AI prilagođava se temperaturi u prostoriji, analizira navike korišćenja i prati okruženje radi optimizovanja potrošnje energije. Samo aktivirajte režim Auto+ u aplikaciji Air+ da biste otkrili dodatne funkcije i uživali u personalizovanoj udobnosti sa uštedom energije do 50% (1).
Nagrade
5.0
od 5
36
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
SilviaIl
31/10/2024
Česká republika
Skvelo sa ovláda
Všetkými piatimi hodnotím hlavne kvôli ovládaniu (môžete ovládať na diaľku), môžeme ho zapnúť aj keď nie sme doma a miestnosť máme pripravenú na predvolenú teplotu. Na svoju cenu vyhrieva celkom rýchlo a keď je v automatickom režime nemusíme sa o nič viac starať. Ohrievač je trocha hlučný, keď hreje, ale vzhľadom na svoju veľkosť to problém nie je.
Prednosti
Ovládateľnosť, výnkon
Mane
Hlučnosť
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Kristýnka12345
10/09/2024
Česká republika
Jsem moc spokojená!
Koupila jsem jako dárek a babička je moc spokojená. Jednoduché používání a bezva výkon. Velká spokojenost. Mohu jen doporučit.
Prednosti
Lehký a přitom stabilní. Jednoduché ovládání.
Mane
Zatím žádný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series CX5120/11 Keramický ohřívač Smart Tower
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Deo promocije
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Prednosti
Швидка робота
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Ovaj aparat sa režimom Auto Plus koji pokreće AI može da ostvari uštedu do 50% kWh u poređenju sa istim aparatom sa ručnom kontrolom, kao i do 25% kWh samo sa kontrolom temperature. Ušteda se razlikuje u zavisnosti od vremenskih uslova, geografske lokacije, rasporeda u prostoriji i šablona korišćenja.
(2) Uređaj je ažuriran kako bi preciznije registrovao temperaturu u prostoriji. Ipak, temperatura prikazana na uređaju može malo da se razlikuje od temperature u prostoriji, registruje temperaturu oko grejalice.
(3) Nivo zvuka na brzini 1, na osnovu standarda IEC 60704-2-2