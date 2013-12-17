Obustavljeno
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Czarek
17/12/2013
Polska
Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.
Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad