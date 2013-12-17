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Obustavljeno

DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

DC390/12

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna ładowarka, budzik oraz radio. Uwaga, stary typ portu.

Korzystam z tego urządzenia od dwóch lat. Funkcjonuje bez problemów, ipad, ipod mini, ipod touch, iphone - wszystkie ładują się szybko i bez problemów. Ładowarek używam wyłącznie podczas wyjazdu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DC390 docking station for iPod/iPhone/iPad

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