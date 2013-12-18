Obustavljeno
4.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM2020 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM2020 Mikrowieża