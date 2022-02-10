Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Luboš16
10/02/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Prednosti
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Mane
Už je zastaralý
Ova recenzija je napisana za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-02-10
Ova recenzija je napisana za DCM2060 Hudební mikrosystém
Datum upotrebe 2020-02-10
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM2060 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM2060 Mikrowieża