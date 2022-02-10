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Obustavljeno

DCM2060 Micro music system

DCM2060/12

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/02/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení

Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.

Prednosti

Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík

Mane

Už je zastaralý

Ova recenzija je napisana za DCM2060 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-02-10

Ova recenzija je napisana za DCM2060 Hudební mikrosystém

Datum upotrebe 2020-02-10

09/06/2012

Polska

Polska

Super sprzęt POLECAM !!!

BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DCM2060 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DCM2060 Mikrowieża

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