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Obustavljeno

DCM2260 Micro music system

DCM2260/12

3

| (1) Pregled

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3.0

od 5

1

Pregled

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Ova recenzija je napisana za DCM2260 Hudební mikrosystém

Ova recenzija je napisana za DCM2260 Hudební mikrosystém

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