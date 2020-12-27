Obustavljeno
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Prednosti
könnyen használható
Mane
nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum upotrebe 2020-11-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum upotrebe 2020-11-27