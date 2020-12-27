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Obustavljeno

DCM713 Component Hi-Fi system

DCM713/12

5

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Prednosti

könnyen használható

Mane

nincs ilyen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum upotrebe 2020-11-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum upotrebe 2020-11-27

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