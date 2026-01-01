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  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1
  • Bežični punjač 3-u-1

Qi bežični punjač

DLP9230NB/00

Bežični punjač 3-u-1

Istovremeno bežično punite pametni telefon, sat i slušalice AirPods pomoću ovog uređaja za brzo punjenje. Maks. snaga od 15 W za kraće vreme punjenja mobilnog uređaja. 2,5 W i 5 W za punjenje sata i slušalica AirPods.

Pogledajte sve prednosti

Brzo punjenje

Bežični punjač 3-u-1

  • 15W

  • Brzo punjenje

  • Qi bežično punjenje

Qi bežična tehnologija

Tehnologija za bežično punjenje Qi široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači su kompatibilni sa telefonima i drugim uređajima koji podržavaju tehnologiju bežičnog punjenja Qi. Samo stavite uređaje na ovu ploču da biste uživali u veoma jednostavnom doživljaju punjenja.

Qi sertifikat od strane organizacije Wireless Power Consortium

Dizajn protiv klizanja

Dizajn protiv klizanja drži telefon u željenom položaju i sprečava da sklizne usled vibracija.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Brzina punjenja zavisi od uslova, uključujući host uređaj i adapter za napajanje.