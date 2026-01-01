Qi bežična tehnologija

Tehnologija za bežično punjenje Qi široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači su kompatibilni sa telefonima i drugim uređajima koji podržavaju tehnologiju bežičnog punjenja Qi. Samo stavite uređaje na ovu ploču da biste uživali u veoma jednostavnom doživljaju punjenja.