DLP9230NW/00
Bežični punjač 3-u-1
Istovremeno bežično punite pametni telefon, sat i slušalice AirPods pomoću ovog uređaja za brzo punjenje. Maks. snaga od 15 W za kraće vreme punjenja mobilnog uređaja. 2,5 W i 5 W za punjenje sata i slušalica AirPods.
15W
Brzo punjenje
Qi bežično punjenje
Tehnologija za bežično punjenje Qi široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači su kompatibilni sa telefonima i drugim uređajima koji podržavaju tehnologiju bežičnog punjenja Qi. Samo stavite uređaje na ovu ploču da biste uživali u veoma jednostavnom doživljaju punjenja.
Dizajn protiv klizanja drži telefon u željenom položaju i sprečava da sklizne usled vibracija.
Brzo bežično punite mobilni telefon snagom od 15 W.
Komentari
Brzina punjenja zavisi od uslova, uključujući host uređaj i adapter za napajanje.