Obustavljeno
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1100 głośnik ze stacją dokującą