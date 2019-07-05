Obustavljeno
4.3
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 док-гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 док-гучномовець
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1155 głośnik ze stacją dokującą