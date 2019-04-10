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Obustavljeno

DS1600 docking speaker

DS1600/12

4

| (3) Komentari

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4.0

od 5

3

Komentari

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DS1600 док-гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DS1600 dokkolós hangsugárzó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Verifikovani kupac

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Ova recenzija je napisana za DS1600 boxă cu andocare

Ova recenzija je napisana za DS1600 boxă cu andocare

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