Obustavljeno
DS1600/12
4.0
od 5
3
Komentari
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1600 док-гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Verifikovani kupac
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Ova recenzija je napisana za DS1600 boxă cu andocare
Ova recenzija je napisana za DS1600 boxă cu andocare