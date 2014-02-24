Obustavljeno
5.0
od 5
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100%
preporučuje ovaj proizvod
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS7550 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za DS7550 głośnik ze stacją dokującą