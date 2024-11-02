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Serija 1000Pegla na paru

DST1020/30

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i praktično
Serija 1000 olakšava i ubrzava peglanje, uz grejnu ploču koja se ne lepi i sa promenljivim postavkama za paru radi efektnog uklanjanja nabora na svim tkaninama. Veliki rezervoar za vodu omogućava da tretirate više odeće uz manje dopunjavanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Manje dopunjavanja vodom*

Brzo i praktično

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

  • Promenljive postavke za paru

  • Dodatna količina pare do 90 g

  • Ubija 99,99% bakterija**

  • Čišćenje kamenca

Eco režim za smanjenje potrošnje energije

Eco režim za smanjenje potrošnje energije

Eco režim za smanjenje potrošnje energije radi uštede i održivosti.

Laka kontrola temperature

Laka kontrola temperature

Kontrola povišene temperature i promenljive postavke za paru se koriste lako i precizno. Uvek ćete imati odgovarajuću temperaturu i paru za vaš komad odeće.

Rešenje za uklanjanje kamenca

Rešenje za uklanjanje kamenca

Uklanjanje kamenca produžava radni vek vaše pegle

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zehlicka

Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.

Prednosti

Jednoduchost, přehlednost ovládání.

Mane

Zatím žádný.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!

Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!

Prednosti

Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design

Mane

nic mě nenapadá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

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  1. u poređenju sa uređajem Philips Featherlight Plus

  2. Ispitano na E. Coli, S. Aureus i C. Albicans u spoljnim uslovima na pamučnoj tkanini, nakon 10 sekundi primene pare.