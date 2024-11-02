2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Promenljive postavke za paru
Dodatna količina pare do 90 g
Ubija 99,99% bakterija**
Čišćenje kamenca
Eco režim za smanjenje potrošnje energije radi uštede i održivosti.
Kontrola povišene temperature i promenljive postavke za paru se koriste lako i precizno. Uvek ćete imati odgovarajuću temperaturu i paru za vaš komad odeće.
Uklanjanje kamenca produžava radni vek vaše pegle
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Prednosti
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Mane
Zatím žádný.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Prednosti
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Mane
nic mě nenapadá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
u poređenju sa uređajem Philips Featherlight Plus
Ispitano na E. Coli, S. Aureus i C. Albicans u spoljnim uslovima na pamučnoj tkanini, nakon 10 sekundi primene pare.