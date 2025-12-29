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Sve serije

  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
  • Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje

Serija 2000Pegla na paru

DST2020/80

5
| (1) Pregled
Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje
Peglajte bez muke uz laganu peglu serije DST2000. Njena snažna para jačine do 25 g/min i funkcija za dodatnu količinu pare efikasno savladavaju uporne nabore, dok keramička grejna ploča obezbeđuje glatko klizanje na svim tkaninama koje mogu da se peglaju.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Lako i efikasno peglanje

Performanse kojima možete da verujete od brenda br.1 za peglanje

  • Neprekidni mlaz pare do 25 g/min za uklanjanje nabora

  • 4 postavke pare za uklanjanje nabora na svim tkaninama

  • Keramička grejna ploča za lako i brzo klizanje

  • Mala težina za brzo i lako peglanje

  • Rezervoar za vodu od 250 ml za duže sesije peglanja

Neprekidni mlaz pare do 25 g/min za uklanjanje nabora

Neprekidni mlaz pare do 25 g/min za uklanjanje nabora

Velika snaga pare do 25 g/min olakšava peglanje tako što obezbeđuje efikasno uklanjanje nabora. Kombinujte je sa snažnom funkcijom dodatne količine pare kako biste uklonili čak i najupornije nabore.

4 postavke pare za savladavanje nabora na svim tkaninama koje se mogu peglati

4 postavke pare za savladavanje nabora na svim tkaninama koje se mogu peglati

Više postavki pare na pegli omogućavaju vam lako savladavanje nabora na različitim tkaninama: izaberite nizak nivo pare za osetljive tkanine poput svile; a jaču paru za deblje tkanine.

Keramička grejna ploča za lako i brzo klizanje

Keramička grejna ploča za lako i brzo klizanje

Iskusite lako klizanje na svim odevnim predmetima koji mogu da se peglaju zahvaljujući izdržljivoj keramičkoj grejnoj ploči otpornoj na grebanje. Odlično klizi na svim odevnim predmetima, ne lepi se za odeću i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Ova recenzija je napisana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Ova recenzija je napisana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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  1. Nezavisni institut je ispitao prisustvo bakterija kao što su E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na pamuku nakon 10 sekundi primene pare.