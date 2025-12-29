2 godine garancije
DST2020/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidni mlaz pare do 25 g/min za uklanjanje nabora
4 postavke pare za uklanjanje nabora na svim tkaninama
Keramička grejna ploča za lako i brzo klizanje
Mala težina za brzo i lako peglanje
Rezervoar za vodu od 250 ml za duže sesije peglanja
Velika snaga pare do 25 g/min olakšava peglanje tako što obezbeđuje efikasno uklanjanje nabora. Kombinujte je sa snažnom funkcijom dodatne količine pare kako biste uklonili čak i najupornije nabore.
Više postavki pare na pegli omogućavaju vam lako savladavanje nabora na različitim tkaninama: izaberite nizak nivo pare za osetljive tkanine poput svile; a jaču paru za deblje tkanine.
Iskusite lako klizanje na svim odevnim predmetima koji mogu da se peglaju zahvaljujući izdržljivoj keramičkoj grejnoj ploči otpornoj na grebanje. Odlično klizi na svim odevnim predmetima, ne lepi se za odeću i lako se čisti.
5.0
od 5
1
Pregled
beno56
29/12/2025
Slovensko
Verifikovani kupac
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Ova recenzija je napisana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ova recenzija je napisana za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Nezavisni institut je ispitao prisustvo bakterija kao što su E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na pamuku nakon 10 sekundi primene pare.