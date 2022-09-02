2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2400 W
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Dodatna količina pare od 160 g
SteamGlide Plus
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.
Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.
5.0
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Тюти
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесна ютия
Гладко, незалепващо покритие. Напълно оправда очакванията ми.
Prednosti
Бързо загряване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия
Dirt4
30/11/2021
Slovensko
Kvalita za rozumnú cenu
Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.
Prednosti
Ľahká, spoľahlivá,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem