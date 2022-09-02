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  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
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  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
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  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Serija 5000Pegla na paru

DST5010/10

5
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate svaki dan potrebna vam je pegla koja vas neće izneveriti. Sa grejnom pločom otpornom na ogrebotine SteamGlide Plus, konstantno jakim mlazom pare i integrisanom funkcijom Calc-Clean, ova pegla visokog kvaliteta pruža vam kvalitet koji traje.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • Snaga od 2400 W

  • Neprekidan mlaz pare od 40 g/min

  • Dodatna količina pare od 160 g

  • SteamGlide Plus

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесна ютия

Гладко, незалепващо покритие. Напълно оправда очакванията ми.

Prednosti

Бързо загряване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5010/10 Парна ютия

30/11/2021

Slovensko

Slovensko

Kvalita za rozumnú cenu

Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.

Prednosti

Ľahká, spoľahlivá,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

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  1. Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem