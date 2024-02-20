2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2400 W
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
SteamGlide Plus
Bezbednosno automatsko isključivanje
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.
Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.
4.4
od 5
28
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Sokola
20/02/2024
България
чудесен продукт
Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!
Prednosti
Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
EvaMur
13/10/2024
Česká republika
Doporučuji
Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.
Prednosti
dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Deo promocije
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Prednosti
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem