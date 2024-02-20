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Sve serije

  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Serija 5000Pegla na paru

DST5030/20

4.4
| (28) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate svaki dan potrebna vam je pegla koja vas neće izneveriti. Sa grejnom pločom protiv ogrebotina SteamGlide Plus, konstantno jakim mlazom pare i integrisanom funkcijom Calc-Clean, ova pegla visokog kvaliteta pruža vam kvalitet koji traje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • Snaga od 2400 W

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • SteamGlide Plus

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

28

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

3

20/02/2024

България

България

чудесен продукт

Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!

Prednosti

Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

13/10/2024

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.

Prednosti

dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Prednosti

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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  1. Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem