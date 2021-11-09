ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Serija 5000Pegla na paru

DST5030/80

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate svaki dan potrebna vam je pegla koja vas neće izneveriti. Sa grejnom pločom protiv ogrebotina SteamGlide Plus, konstantno jakim mlazom pare i integrisanom funkcijom Calc-Clean, ova pegla visokog kvaliteta pruža vam kvalitet koji traje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • Snaga od 2400 W

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • SteamGlide Plus

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo zagr. zahvaljujući snazi od 2400 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Prednosti

Якість, функціональність

Mane

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem