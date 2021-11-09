2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2400 W
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
SteamGlide Plus
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.
Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Prednosti
Якість, функціональність
Mane
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem