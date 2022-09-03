2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 2600 W
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 200 g
SteamGlide Plus
Bezbednosno automatsko isključivanje
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.
Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.
5.0
od 5
17
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
komar23
03/09/2022
България
Verifikovani kupac
Перфектната ютия за перфектния човек
Повече от година ползвам ютията и винаги постигам идеална визия на изгладените дрехи. Не поврежда материалите, не натрупва загаряне, идеално дозиране на пара. Не на последно място е и съвременния дизайн в черно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
ivadiva
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
много добра ютия
Много лека за работа, удобен захват, глади идеално с малко усилия.
Prednosti
лекота
Mane
къс кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Miteva a
22/01/2022
България
Чудесна ютия глади без усилия
Ютията е страхотна глади без усилия лесно и най малките гънки със силна пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия
Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem