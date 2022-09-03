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Sve serije

  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom
  • Napravljena za odlične performanse, dan za danom

Serija 5000Pegla na paru

DST5040/80

5
| (17) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Napravljena za odlične performanse, dan za danom
Za odlične rezultate svaki dan potrebna vam je pegla koja vas neće izneveriti. Sa grejnom pločom protiv ogrebotina SteamGlide Plus, konstantno jakim mlazom pare i integrisanom funkcijom Calc-Clean, ova pegla visokog kvaliteta pruža vam kvalitet koji traje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljena za odlične performanse, dan za danom

  • Snaga od 2600 W

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 200 g

  • SteamGlide Plus

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Brzo zagrevanje uz snagu od 2600 W

Brzo zagrevanje uz snagu od 2600 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Grejna ploča otporna na grebanje lako klizi po tkanini

Naša specijalna grejna ploča SteamGlide Plus glatko klizi preko svake tkanine. Ona se ne lepi, otporna je na grebanje i jednostavno se čisti.

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaust. kap. spreč. da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja vam omogućava da bezbrižno peglate osetljive tkanine pri niskim temperaturama. Ne morate da brinete da će kapi vode ostaviti fleke na odeći.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

17

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Перфектната ютия за перфектния човек

Повече от година ползвам ютията и винаги постигам идеална визия на изгладените дрехи. Не поврежда материалите, не натрупва загаряне, идеално дозиране на пара. Не на последно място е и съвременния дизайн в черно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

много добра ютия

Много лека за работа, удобен захват, глади идеално с малко усилия.

Prednosti

лекота

Mane

къс кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

22/01/2022

България

България

Чудесна ютия глади без усилия

Ютията е страхотна глади без усилия лесно и най малките гънки със силна пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серия 5000 DST5040/80 Парна ютия

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  1. Testirano u odnosu na Philips grejnu ploču sa teflonskim slojem